İtfaiyeciler orman yangınında alevlerin arasında kaldı! Hayvanlar canını zor kurtardı

Kaynak: İHA
İtfaiyeciler orman yangınında alevlerin arasında kaldı! Hayvanlar canını zor kurtardı
ABD'nin Texas eyaletinde 2 gün önce başlayan orman yangınları, 5 farklı noktada devam ederken, şu ana kadar 370 bin dönümlük alan küle döndü. Ülkede, acil durum ilan edildi.

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle bölgesinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları, sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılımını sürdürüyor.

Teksas A&M Orman Servisine göre, 5 farklı noktadaki yangınlarda şu ana kadar 370 bin dönümden fazla alan kül olurken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

En az 300 bin dönümlük alanı küle çeviren Smokehouse Creek yangınının eyalet tarihinin en büyük beşinci orman yangını olduğu belirtilirken, yangın Stinnett şehrindeki bir çiftliğe doğru yaklaştı ve çok sayıda sığır bölgeden tahliye edildi. Yangınlar Amarillo şehrinden geçen bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İTFAİYECİLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Greenville şehrinden Canadian ve Wheeler yakınlarındaki yangınlarla mücadele için görevlendirilen itfaiyeciler ise alevlerin arasında kaldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Nükleer silah üretimi yapan savunma şirketi Pantex'in Texas’taki fabrikasında da tüm faaliyetler durduruldu. Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadele için acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Keli Cain, Texas’taki orman yangınlarının Oklahoma’ya yayıldığını aktarırken; Cain, Roger Mills ve Ellis bölgeleri için tahliye emri yayımlandığını söyledi.

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