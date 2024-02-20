İtfaiyeciler su sıktı araç bomba gibi patladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Piri Reis Mahallesi’nde bir araç yangını meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından duman çıkarmaya başladı.

Kısa süre içinde otomobilin tamamı alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için hortumlarla su sıkmaya başladı.

Ancak bu sırada, otomobilin yakıt deposu büyük bir patlama sesiyle havaya uçtu. Patlamanın etkisiyle itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Neyse ki, itfaiye ekipleri patlamadan yara almadan kurtuldu.

Soğukkanlı bir şekilde yangına devam eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın ve patlama anları, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin alev alev yanması ve patlama sesi duyuluyor.