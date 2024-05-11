İtfaiyeden emekli oldu üretmeye başladı! Kilosunu 50 liradan satıyor

Kaynak: İHA
İtfaiyeden emekli oldu üretmeye başladı! Kilosunu 50 liradan satıyor
6 Şubat depreminde bölgede görev aldıktan sonra İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesi'ndeki görevinden emekliye ayrılan 58 yaşındaki Vehbi Okur, Tokat'ta ki köyüne geri dönerek 7 dönümlük arazideki 300 ağaçta erkenci kiraz hasadına başladı.

Vehbi Okur, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde İtfaiye eri olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde deprem bölgesinde görev aldı.

aw201721-04.jpg

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNDEN KORKTU

Depremde gördüğü manzaradan etkilenen Okur, beklenen İstanbul depreminden de etkilenerek emekliye ayrılıp doğduğu yer olan Tokat'a bağlı Büyük Yıldız köyüne geri dönmeye karar verdi.

aw201721-08.jpg

Okur köyüne yerleşerek babasından miras olarak kalan 7 dönümlük arazideki 300 ağaçta erkenci kiraz hasadına başladı. Okur hayatının kalanını köyünde kiraz ticareti yaparak geçirmeyi planlıyor.

aw201721-07.jpg

30 TONA YAKIN KİRAZ ÇIKACAK

Emekli olduktan sonra ata topraklarına döndüğünü ifade eden Vehbi Okur; “Emekli olmadan önce zaten çalışıyordum. Emekli olduktan sonra kendi bağımı, kendi kirazımı üretmeye, kendi bağımdaki yaprağımı çıkartmayı, kendi üzümümü üretmek için kendi toprağıma geldim. Şehir yaşantısı biraz daha sıkıcı. Burası da ana memleketimiz olduğundan burası daha güzel geldi ve dönül yaptık. Bugün erkenci kirazın ilk hasadını almaya başladık. Ay sonuna kadar hasadı bitirmeyi düşünüyoruz. 300 ağaç kiraz olduğuna göre 20-30 tona yakın kiraz çıkacak. Tarladaki fiyat çok düşük. Tezgahtaki fiyatı ile tarladaki fiyatı çok değişiyor. Kilosu şu an da 50 liradan gidiyor. Piyasadaki değeri ile tarladaki değeri bir değil” dedi.

İlgili Haberler
Tosun Paşa’nın fiyatı 1 otomobil kadar! Günde 10 kilo yiyor tartılması 6 saat sürüyor
İktidarın medyadaki amiral gemisi emeklilere temmuzda ne kadar zam yapılacağını açıkladı
Mehmet Şimşek’in Pazartesi yapacağı konuşma sızdırıldı! Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor
Son Haberler
Ağda, ip ve cımbızı unutun! Bir kaşıkla tüyleri yok edin Gündem
Ağda, ip ve cımbızı unutun! Bir kaşıkla tüyleri yok edin
Elazığ’da bir tavuk çiftliği yandı. Yüzlerce tavuk telef oldu Gündem
Elazığ’da bir tavuk çiftliği yandı. Yüzlerce tavuk telef oldu
Kritik derbi öncesi 13 futbolcu tehlikede Spor
Kritik derbi öncesi 13 futbolcu tehlikede
Türker İnanoğlu'nun dev bağışı ortaya çıktı. Ölmeden önce yaptığıyla hayran bıraktı Gündem
Türker İnanoğlu'nun dev bağışı ortaya çıktı. Ölmeden önce yaptığıyla hayran bıraktı
Malatyaspor herkesten para istedi Spor
Malatyaspor herkesten para istedi
Eurovision’da diskalifiye şoku! Finale kalmıştı Dünya
Eurovision’da diskalifiye şoku! Finale kalmıştı
Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binası satışa çıkarıldı. İlgilenenleri Şeref Bey’e yönlendirdiler Yaşam
Depreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binası satışa çıkarıldı. İlgilenenleri Şeref Bey’e yönlendirdiler