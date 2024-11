İthal etlerin tamamı ismi saklanan 14 markete gitti. Bu mantıkla et fiyatı ucuzlar mı?

Et ve Süt Kurumu 14 markete 1520 ton eti 290 liradan sattı...Ancak et ithalatında dikkat çeken konu ise hep aynı marketlere satışının yapılması oldu. 76 tırla gelen ithal etlerin satışı yapıldığı marketlerin isimlerinin kamuoyundan saklandığı iddia ediliyor.

ESK et ithalatını 1 Kasım ile 20 kasım arasında gerçekleştirdi. 1520 ton etin kilosunun 290 liradan hep satışı yapılan 14 marketin deposuna gitti. Bu da dikkatlerden kaçmadı.

İTHAL ETLER NEDEN AYNI MARKETLERE SATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'daki G-20 dönüşü sırasında vatandaşın ete ulaşımını kolaylaştırmak için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sığır ithalatı talimatı vermişti. Erdoğan'ın talimatı öncesi de et ithalatı yapılıyordu. Ancak, ithal etler ESK tarafından belli marketlere satılıyor.

VATANDAŞ BU İTHALATLA MI ETE UYGUN FİYATLARLA ULAŞACAK?

Polonya'dan ithal edilen 76 tır dolusu etin hangi marketlere satıldığı konusu kamuoyundan gizlenirken Tarımdan Haber bu bilgilere ulaştı. Et ve Süt Kurum, Polonya’dan ithal ettiği etleri sadece belli marketlere satarken, ithal et ile iç piyasadaki et fiyatları arasında 40-50 lira fark bulundu.

Bu durumda regülasyon amaçlı yapılan ithalatın sorgulanmasını gündeme getirdi. İthal et, marketlere 290 liradan satılırken, iç piyasada da aynı kalitede et kesim fiyatı 330-340 lira seviyesinde bulunuyor.

14 MARKETE 1520 TON İTHAL ET

Et ve Süt Kurumu'nun 1 Kasım ile 20 Kasım arasında gerçekleştirdiğ ithalatta 76 Tır dolusu et 14 Markete dağıtıldı. Fiyatı ise 290 lira olarak belirlendi.

İŞTE İTHAL ETLERİN GİTTİĞİ MARKETLER

Tarım Kredi Markete 10 tır, Happy Center Market 12 tır,

Halkmar Markete 8 tır, Mopaş Markete 8 tır,Kim Market’e 7 tır, Anpa Gros’a 5 tır, Altınbilekler Market’e 5 tır, Özen Gros’a 4 tır, Citigros’a 4 tır, Snowy Market’e 3 tır, Altunlar Market’e 3 tır, Biçen Market’e 3 tır, Gimsa Market’e 2 tır ve Yunus Market’e 2 tır olmak üzere toplam 76 tır et satıldı.