İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’den 6 şubat mesajı

2023 yılı 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın felaketinin ardından geçen 1 yıllık süreci değerlendiren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, geçen sürede bölgenin yeniden ayağa kalkması için tüm Türkiye'nin çalıştığına dikkat çekti. Öksüz, “Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğünde Kahramanmaraş Merkezli depremin hemen akabinde yaşam merkezleri inşa ettik. Yaşanan depremin ardından gelişen süreçte devletimizin ve sektörümüzün el birliği ile Kahramanmaraş’ta üretimin büyük bir kısmı yeniden devreye alındı. Bölge, Türkiye’nin üretim gücü bakımından büyük bir önem taşıyordu. Bu kapsamda deprem sonrasında bölgede hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını da söylememiz gerekiyor. Bölgeye ne kadar destek olursak üretim gücümüz o kadar yükselir” dedi.

2023’TE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Kahramanmaraş’ın ihracatının 2023 yılında yüzde 30 gerilediğine dikkat çeken Öksüz, Kahramanmaraş’tan üretimlerin aksamasına, istihdamdaki kayıplara ve küresel ticaretteki daralmalara rağmen 2023 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

82,5 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖRÜ BESLİYOR

Yaşanan felaketten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında tekstil sektörü olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Kahramanmaraş şehrimiz tekstil sektöründe ihracatçı olmasının yanında Türkiye’nin 82,5 milyar dolar tekstil ve hazır giyim üretimini besleyen, sektörlerimize iç piyasada hammadde tedariki sağlayan, tekstil sektörümüz açısından stratejik bir şehrimiz. Dolayısıyla Kahramanmaraş şehrimizin bir an önce ayağa kalkması tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemde Kahramanmaraş’ın tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatı yüzde 30 gerileyerek yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatımızda yüzde 27, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe yüzde 49, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yüzde 14 gerileme söz konusu” diye konuştu.

DEPREMİN İHRACATA ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Yaşanan deprem felaketinin ihracata etkisinin büyük olduğunun altını çizen Öksüz, “Şubat ayında yaşanan felaketin ardından piyasalar bir süre durdu. Toparlanma sürecine girildiğinde ise küresel ölçekte yaşanan ekonomik resesyon devreye girdi. Tekstil sektörü olarak 2023 yılını 2022’ye göre yüzde 10 gerileyerek 11,6 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Ancak en büyük ihracat pazarımız olan AB ve ABD'nin dünyadan tekstil ithalatlarındaki düşüş oranı çok daha yüksek oldu” dedi.

‘ZOR GÜNLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ’

AB ülkeleri ve ABD, tekstil ithalatında yüzde 20’lik bir gerileme yaşamasına rağmen Pazar payını koruduğunu söyleyen Öksüz şunları anlattı: “Dünyada pamuk üretiminden hazır giyim üretimine kadar tüm aşamaları gerçekleştirebilen birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Geçmiş yıllarda da küresel talep daralması ile karşı karşıya kalmıştık. Ancak özel sektör ve devletimizin el birliği ile tüm yaşanan daralmalardan, yakın coğrafyamızdaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklardan güçlenerek çıktık. Yaşanan zor süreçleri daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam atağı ile güçlenerek atlattık. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan tekstil sektörü geçmişteki deneyimlerinde de olduğu gibi bu geçici süreçte de üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Zor günlerden daha da güçlenerek çıkacağız.”