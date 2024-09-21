Narin cinayetinde itirafçıdan şok itiraf: ‘Narin’in annesi ile Salim….’

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos’ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili şok gelişme yaşandı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi.

Bahtiyar dün gece sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice Adliye’ye getirildi.

NARİN'İ SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ

4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim’in Narin’in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim’in boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

TEHTİT ETTİ

Bahtiyar, Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüğünü söylerken, "Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı" dedi. Salim'in 'Artık sende benim suç ortağımsın' dediğini söyleyen itirafçı, tehtit edildiğini söyledi. Amca Salim'in "Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim’ dediğini itirafçı belirtti.

Salim'in ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi'ne at’ dediğini de ifade eden itirafçı, "Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım" ifadelerini kullandı.

İfade sonrasında itirafçı cezaevine getirildi.