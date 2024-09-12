İtirafçının karısı konuştu. Cesedin bulunduğu gün olacakları söylemiş

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulunmuştu. Olayda muhtar amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Anne ve baba ile aile fertlerinin de bulunduğu 22 kişinin gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada canilerin cezalarını alacaklarını ifade ederek gözaltındaki 22 kişinin bugün adliyeye sevk edileceğini belirtti.

Geçtiğimiz gün muhabirlere mesajlar atarak Salim'in abisini, ailesiyle tehdit ettiği iddia edilmişti.

İTİRAFÇININ KARISI KONUŞTU: KOCAN DA TUTUKLANACAK DEDİLER

İtirafçının eşi A Haber canlı yayınında muhabire açıklamalar yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın eşi, Salim'in üvey annesinin evlerine gelerek "Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak dedi" ifadelerini kullandığını aktardı.

İFADENİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE

"Süheyla Özkan, Salim'in üvey annesi, bize geldi cesedin bulunduğu gün. Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak dedi. Yemek yedi ve (Narin'in babası) Arif Güran'ın evine gitti."