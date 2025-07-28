İtirazı tek cümle ile reddedilmişti! Zeydan Karalar'dan tek cümlelik paylaşım

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, 5 Temmuz’da ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması’ iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 9 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Zeydan Karalar'ın avukatlarının 100 sayfalık tutukluluk itiraz dilekçesi ise "karar usul ve yasaya uygun, adli kontrol hükümleri bu aşamada yetersiz kalır" denilerek reddedildi.

"BEN ADANALIYIM, SİLİVRİ'DE NE İŞİM VAR"

Karalar ise bunun üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karalar tek cümlelik paylaşımında "Ben ADANA’lıyım. Silivri’de ne işim var?" diye sordu.