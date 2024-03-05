İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
İtle yatan bitle kalkar atasözünün anlamı nedir?
İtle yatan bitle kalkar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İtle yatan bitle kalkar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Değersiz ve kötü kişilerle ilişki kuranlar kötü huylar edinmektedirler.

Yasaklı olan şeyler kişilere her zaman cezbedici gelir. Kötü olmak, kötü huylar edinmek benimsenen bir davranış olmasa bile kolayca kapılacak bir hastalık gibi tanımlanabilir.

İnsan nefsi buna kolaylıkla adepte olur. Kötü insanlar ile birlikte oldukça, onların kötü huyları diğerlerine de bulaşır. Arkadaş seçerken dikkatli olmalı, kötü huylu insanlardan derhal uzaklaşmak gerekir.

İTLE YATAN BİTLE KALKAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İtle yatan bitle kalkacaktır şu çevrene dikkat et."

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