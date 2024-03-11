İTO Başkanı Avdagiç'ten "sıkılaştırma" açıklaması

Kaynak: AA
İTO Başkanı Avdagiç'ten "sıkılaştırma" açıklaması
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonu aşağıya çekeceksek; hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok. Enflasyonu düşürmenin belli kuralları, kaideleri, konseptleri var." İfadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürmenin belli kuralları, kaideleri ve konseptleri olduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonla mücadele için bir kurallar manzumesi ortaya koyduğunu, bununla ilgili 6-8 ay civarında elde edilen çıktıların, beklentiyi yüzde 100 karşılamasa da ağırlıklı olarak bu istikamette ilerlediğini belirtti.
Avdagiç, ekonomi politikalarıyla alakalı olarak rasyonel bir sürecin hala sürdüğünü, burada bazı bireysel irrasyonel çıkışların genelleme yapılıp oradan hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Asgari ücrete dair açıklama yapan Avdagiç, ara zam beklentilerinin sorulması üzerine, asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, bu yüzden bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını açıkladı.
Türkiye’nin iş dünyasındaki yeri
Şekib Avdagiç, iş kanununun kümülatif olarak incelenmesi gerektiğini söyleyerek, mesai saatlerinin kısaltılması gibi sadece bir-iki alt başlığın tek başına değerlendirilmesinin doğru olmayacağını belirtti.
"İşverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor"
Şekib Avdagiç, aylık 100 bin TL brüt maaşlı çalışanın eline geçen oranın yüzde 55 olduğunu belirterek, "Yani işverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor. Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor." İfadelerine yer verdi.

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