Itoudis'ten Calathes'e övgü yağmuru: O her zaman bir profesyonel

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Panathinaikos galibiyeti ardından konuştu. Yunan koç, oyuncusu Calathes'e övgü yağdırdı.

KAYNAK: AA
Itoudis'ten Calathes'e övgü yağmuru: O her zaman bir profesyonel

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 83-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, planlarını çok iyi şekilde uyguladıklarını söyledi.

Itoudis'in açıklamaları şu şekilde;

-Sahada daha iyi olan bizdik. Çok iyi başladık. Planımızı çok iyi şekilde uyguladık. Panathinaikos'u iyi tuttuk. Sonuna kadar mücadele eden bir takım. Tempo bizden yana oldu. Savunmada onların ana oyuncularını tutmayı başardık. Taraftarımızdan müthiş enerji geldi. Deplasmanda da aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Daha iyi bir sonuç da olabilirdi.

-Calathes her zaman profesyonel. Hiç durmadı, çok tecrübeli bir oyuncu. Çok daha uzun seneler basketbol oynayacak. Veteran bir oyuncu olarak görünüyor ama her zaman aç. Madar ile ekstra çalışıyorlar. Ne zaman Calathes 5 asisten fazla yapsa takım çok başarılı oluyor. Bahçeşehir maçında yakaladığı ivme buraya destek oldu. Kimya çok önemli. Ayrıca genç jenerasyona çok iyi örnek oluyor. Oynamadığı zaman ekstra çalışıyor, bunu hazmediyor ve boynunu bükmüyor. Kendisi bu açıdan çok iyi örnek. Özellikle düşüşe geçen oyuncular için çok iyi bir örnek.

(AA)

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