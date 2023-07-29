İttifak ortağı emekliye zam istedi Erdoğan'a uyarı yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulunan Erbakan, 14-28 Mayıs seçimlerinde partisinin de ortağı olduğu Cumhur İtttifakı'nın büyük ortağı AKP'ye yönelik uyarıda bulundu.

"İTTİFAKA YANLIŞA ORTAK OLMAK İÇİN DEĞİL, YANLIŞLARI DÜZELTMEK İÇİN GİRDİK"

Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten asla çekinmeyeceklerini belirten Erbakan, "İttifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik" dedi.

Erbakan her zaman 'hayra motor, şerre fren' olacaklarını ifade ederek ittifakta yer alma sebeplerini açıklarken şu sözlerle Erdoğan'a ve AKP'ye uyarıda bulundu:

Bir kez daha üzerine basa basa ifade etmek isterim ki, biz ittifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte düzeltmek için girdik. Biz hiçbir zaman 'Bu memleket için, bu memleketin güzel insanları için doğru olanı ille de biz yapalım' demedik. Daima 'Bu ülke için, bu aziz millet için doğru olan yapılsın da kim yaparsa yapsın' dedik. Bugün de aynı noktadayız.

"HALK BÜTÜN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN, 'CUMHUR İTTİFAKI' DEDİ"

14 Mayıs'taki Milletvekilliği ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde, halkın Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlık yıllarına dönmesine izin vermediğini iddia eden Erbakan, "(Halk) bu ülkeyi PKK ve FETÖ Yöneticilerinin desteklediği ittifaka teslim etmemek için ülkesine sahip çıktı. Yaşadığı bütün ekonomik zorluklara ve iktidara yönelik bütün eleştirilerine rağmen, 'Cumhur İttifakı' dedi. Bunu yaparken de, verilen sözlere itibar etti" dedi.

Erbakan, seçimlerin tamamlanmasıyla AKP'nin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin manevi ve maddi sıkıntılarıyla mücadele için gerekli adımların atılması gerektiğine işaret eden Erbakan, adalet konusuna halel getirecek konulardan da uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, "Uzun zamandır enflasyon canavarının dişleri arasında ezilen vatandaşlarımıza nefes aldırmak. Sadece vatandaştan fedakarlık beklemek yerine, fedakarlıkları adaletli bir şekilde dağıtmak iktidarın görevidir. Bugün maalesef, milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da, bu mağduriyete dikkat çekerek, gerekenin yılbaşında yapılacağını söylemiştir" dedi.

"EMEKLİLERİN MAĞDURİYETLERİ ORTADAN KALDIRILMALI"

Yeniden Refah lideri Erbakan, konuşmasında AKP'ye çağrıda bulundu. Erbakan çağrısında şunları kaydetti:

"Emeklilerimize tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammı yapılmalıdır. İntibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıkları giderilmeli, mağduriyetler ortadan kaldırılmalıdır. Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için de gerekli adımlar atılmalıdır."

"İYİ Kİ BİZİM ADAY KAZANMAMIŞ DİYORLAR"

Yeniden Refah'ın seçimlerde anahtar parti haline geldiğini iddia eden Erbakan, 14 Mayıs Seçimlerinde İslam Aleminin geleceği için stratejik karar alarak Cumhur İttifakına Katıldıklarını söyledi.

Erbakan, Yeniden Refah'ın Türkiye'yi FETÖ ve PKK'ya teslim etmediğinin söylerken Millet İttifakının çevresinde karanlık ilişkiler olduğunu iddia etti.

Yeniden Refah'ın hakkıyla meclise girdiğini kaydederek, seçimlerde Cumhur İttifakı'yla beraber hareket etmelerinin ne kadar doğru bir karar olduğunu söyleyen Fatih Erbakan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bu ittifakın Cumhur Başkanı adayına destek verenlerden bazıları bile 'İyi ki bizim aday kazanmamış' deme noktasına gelmiş bulunmaktadır. Tüm bu gelişmeler, Yeniden Refah Partisi'nin aldığı kararın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.

"HEDEFİMİZ, RANTSAL DÖNÜŞÜM OLARAK DEĞİL, HAKKA HUKUKA RİAYET EDİLEREK YAPILAN BELEDİYECİLİK"

Şimdi ki hedefimiz, 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde daha da büyük başarı elde etmek ve Milli Görüş'ün o özlenen yerel yönetimler ruhunu, Milli Görüş belediyeciliğini yeniden milletimiz ile buluşturmaktır. Rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı, millete hizmetin ibadet aşkıyla yapıldığı belediyecilik. Efsane hizmetlerin belediyeler borca batırılarak değil, tam tersine bir yandan borçlar kapatılarak yapıldığı belediyecilik. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka hukuka riayet edilerek yapıldığı belediyecilik.

"2028'DE TÜRKİYE'Yİ YENİDEN MİLLİ GÖRÜŞ İKTİDARIYLA BULUŞTURACAĞIZ"

Yerel yönetimler seçimlerine damgamızı vurmak ve milletimizi Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşturmaktır. Böylelikle Yeniden Refah Partimizin ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu da tüm Türkiye'ye göstermektir. Sonrasında ise, 2028'deki genel seçimlere doğru emin adımlarla ilerlemek ve 2028'de Türkiye'yi yeniden Milli Görüş iktidarı ile buluşturmaktır.

"MASA İTTİFAKI İLİŞKİLERİNDE, BÜTÜN SİYASİ AHLAK PRENSİPLERİ ÇİĞNENDİ"

Erbakan, Cumhur İttifakı'yla olan ilişkilerinde hiçbir konu hakkında pazarlık yürütmediklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmek için Zafer Partisine bazı bakanlıklar teklif ettiği konusuna da değinen Yeniden Refah lideri Erbakan, "Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bazı bakanlıkların, MİT Müsteşarlığı gibi milli güvenliğimiz açısından son derece kritik bir makamın nasıl 'gizli pazarlıkların' konusu yapıldığı iyice gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Masa ittifakı ilişkilerinde, bütün siyasi ahlak prensiplerin nasıl çiğnendiğini hep birlikte ve ibretle izliyoruz. Biz Yeniden Refah olarak, kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz, ortaya koyduğumuz protokolle, milletimiz için, memleketimiz için iyi olan, faydalı olan neyse onların gerçekleşmesini istedik. Partimiz veya şahıslarımız için en küçük bir talebimiz olmadı. Çünkü biz Milli Görüşüz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakıyla yaptıkları protokole de atıfta bulunan Erbakan, mecliste milletin refahı için her şeyin takipçisi olacaklarını söyledi.

"KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALINMALI"

Erbakan, bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlara yapılan dolaylı zamlarla kapatılamayacağının altını çizdi. Zamların enflasyonu tetikleyebileceğine dikkati çeken Erbakan, dar gelirli vatandaşların refaha ulaşabilmesi için şöyle konuştu:

Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda 'israf' mutlaka bitirilmelidir. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek 'faiz giderleri' azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir.

Erbakan, kendilerinin yetkililere uyarı vazifesini yaptıklarına işaret ederek, "Yeniden Refah Partisi olarak biz, milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bizler sorumlu muhalefet anlayışının gereği olarak tüm bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ AÇIKLAMASI

İsveç'in NATO üyeliğine de değinen Yeniden Refah lideri Erbakan bu konudaki duruşlarının belli olduğunu söyledi. İsveç'in teröristleri himayesi altına aldığını ve uluslararası hukuka da aykırı olarak teslim etmediğine dikkati çeken Erbakan, İsveç'in İslam'ı ve Türkiye'yi hedef alan çirkin gösterilere göz yumduğunu belirtti.

Erbakan, İsveç'in Türkiye'den aldığı ikazlara rağmen somut adımlar atmadığını ve rezillikleri teşvik ettiğine işaret etti. Madrid'deki 4'lü zirveyi dile getiren Erbakan, o günlerde, İsveç ve Finlandiya'nın belirttiği taahhütleri yerine getirmezse eğer 'ne olacak' sorusunu sorduklarını hatırlattı.

İsveç'in taahhütleri yerine getirmediğini söyleyen Erbakan, İslam'a saldırılarda İsveç yönetiminin terör örgütlerinin gösterilerinde hamilik yaptığına dikkati çekti. İsveç'in NATO üyeliği karşılığında Türkiye'ye verdiği AB üyelik süreceğine destek verecekleri hususu hakkında konuşan Erbakan, vize zorluklarının esnetileceğine dair vaatlerin bir anlam ifade etmediğini kaydetti.

"SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN ARASINDAKİ NORMALLEŞMEYİ OLUMLU BULUYORUZ"

Erbakan, körfez ülkelerine yapılan ziyaretleri ve anlaşmaları değerli bulduklarını söyledi. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesini değerli bulduklarına işaret eden Erbakan, "Mısır yönetimi ile kurulacak ilişkilerde ülkedeki milyonlarca Müslüman'ın uğradığı baskı ve zulümlere son verilmesi çağrısının güçlü bir şekilde dile getirilmesini bekliyoruz. Bu arada, Suudi Arabistan ve İran arasındaki normalleşme ve resmi ilişkilerin yeniden başlatılması sürecini son derece olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin İslam Alemi'nin birlik ve beraberliğine öncülük etmesi, D-8'i canlandıracak adımları atması ve D-60'ın hayata geçirilmesi için çaba göstermesi gerektiğini ifade ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'ne katılan Türkiye Değişim Partisi (TDP), Adalet Partisi (AP), Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden il ve ilçe başkanlarına rozet taktı.