10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Basın İlan
  • >
  • İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, 109 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:18
Takip Et

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 sözleşmeli personel alacağını duyurdu
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle (**Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
2
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
4
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
5
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
7
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.