Ivana Sert gençlik sırrını açıkladı! Okuyanlar buz kesti

Televizyonda yıllardır yayınlanan moda programında jürilik yaparak adından söz ettiren Ivana Sert, ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun programına katılarak gündeme oturan açıklamalarda bulundu.

Ünlü modacı, gençlik sırlarını ve hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlatırken, genç kalmak için uyguladığı yöntemi anlatınca stüdyodakiler dahil herkes şaşırdı.

GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Ivana sert, uyuduğu odanın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyor. Oda, ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor” ifadelerini kullandı.

"NASIL HİSSEDİYORSUN BUNLARDA ÇOK ÖNEMLİ"

Ivana Sert, ayrıca, "Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun bunlarda çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü modacı, geçtiğimiz günlerde "Timsah ve kanguru eti bile yedim" açıklamasıyla uzun süre konuşmuştu.

IVANA SERT KİMDİR?

Ivana Sert, özellikle Türkiye’de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş insanı, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır.

Show TV'nin Bugün Ne Giysem? adlı programında uzun süre jüri üyesi olarak yer alan kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert® markasının kurucusu ve baş tasarımcısıdır.

Sert, 2013'ün Eylül ayında karşılıklı açılan boşanma davasıyla eşi Yurdal Sert'ten ayrılmıştır.