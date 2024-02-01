İyi bir ilişki için bunlar şart

İlişkilerde her iki tarafın da iletişim dilini iyi bilmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar...

SAĞLIKLI İLİŞKİLERİN SIRRI İDEAL BİR İLİŞKİ NASIL OLMALI?

Sağlıklı ilişkilerin temelinde saygı, sevgi, paylaşım, kabul, özerklik, güven ve empati olmalı.

İLİŞKİLERDE KARŞILANMASI GEREKEN 7 İHTİYAÇ



Bu ihtiyaçlar arasında iletişim, sevgi, paylaşım, kabul, özerklik, güven ve güvenlik, empati bulunmalı.

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİNİN 6 TEMEL ÖZELLİĞİ

Bu özellikler arasında açık ve dürüst iletişim, karşılıklı saygı, bireysel ve ilişkisel sınırların korunması, güven ve sadakat, çatışma yönetimi bulunuyor.

İYİ BİR İLİŞKİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

İyi bir ilişkinin içinde güven, saygı, hoşgörü, merhamet, iyi iletişim, diğer tarafı anlama arzusu olduğu belirtiliyor.

İYİ BİR İLİŞKİ YAŞAMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER

İyi bir ilişki kurmak ve sürdürmek için karşılıklı çaba, anlayış ve saygı gerektiğini unutmayın.