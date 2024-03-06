İyi insan sözünün üstüne gelir atasözünün anlamı nedir?

İyi insan sözünün üstüne gelir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çok sevilen ya da beğenilen insanların, kendi konusu konuşulurken aniden lafının üstüne gelmesi durumu bu iyi kişiliği ile bağdaştırılır.

Tamda o kişiden iyi konuşulması, onun karakterinin de iyi olması bu atasözünün söylenmesine neden olmaktadır. Bu durumun iyi olduğunu atalarımız söylemektedir.

İYİ İNSAN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE GELİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Biz de tam senden bahsediyorduk, iyi insan sözünün üstüne gelir."