İyi, kötü, çirkin… Üç yandaş gazeteci İmamoğlu için vuruşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması siyaset arenasında büyük bir tartışma yarattı.

Özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazetecilerin bu konuyu art arda köşelerine taşımaları oldukça dikkat çekti. Sabah yazarı Mahmut Övür ile Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi dünkü köşe yazılarında, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de bugünkü yazısında aynı konuyu işlediler. Her üç yazar da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalara değinerek İmamoğlu'na ve YÖK'e çağrıda bulundular.

MAHMUT ÖVÜR: YÖK AÇIKLAMA YAPMALI

Sabah Yazarı Övür dünkü köşesinde, "Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında nasıl yatay geçiş yaptı?" Bu soruya bugüne kadar açık ve net bir cevap verilmedi. İmamoğlu ve fondaş medyası, "Diploması yok" denilmediği halde ısrarla ellerindeki diplomayı ya da mezuniyet belgesini göstererek asıl soruyu gizlemeye çalıştı, onun üzerinde sörf yaptı” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan YÖK’e doğruyu açıklaması konusunda çağrıda bulunan Övür "Araştırılması hiç de zor değil. O tarihteki YÖK kararları da ortada. Kim yapmış, kim aracı olmuş hepsi ortaya dökülmeli" diye yazdı.

Övür'den sonra aynı gün dikkat çeken bir çıkışta Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den geldi.

SELVİ 3 SORU SORDU

Selvi de yazısında İmamoğlu’nun diploma konunu değerlendirdi. İmamoğlu’nun mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni ziyareti sırasında yatay geçişiyle yaptığı açıklamaların ikna edici olmadığını belirten Selvi, İmamoğlu’nun bir telaş içerisinde olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin kafasında soru işaretleri olduğunu ifade eden Selvi, cevabını merak ettiği soruları şöyle sıraladı: “1- Girne Amerikan Üniversitesi’nin denkliği YÖK tarafından 1993 yılında kabul edildiğine göre Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’ne nasıl yatay geçiş yaptı? Denkliği kabul edilmeyen bir okuldan devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkün mü? 2- YÖK, özel üniversitelerden devlet üniversitelerine yatay geçişe 1994 yılında izin verdiğine göre İmamoğlu nasıl geçiş yaptı? 3- İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişte hangi not ortalaması istendi, İmamoğlu’nun not ortalaması bunu tutuyor muydu?”

Övür ile aynı şekilde YÖK’ü açıklama yapmaya davet eden Selvi, “Eğer yatay geçiş hakkı yokken Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı tespit edilirse diploması iptal edilir mi?” diye de sordu.

CEM KÜÇÜK: 5 YILDIR NEREDEYDİNİZ?

Diplomaya ilişkin üst üste yayınlanan köşe yazılarının ardından bir yazı da, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi. Erdoğan için konuşulan “'diploması yok” iddiaları ile İmamoğlu’nun diploma konusunu karşılaştıran Küçük, “Madem diplomasında sıkıntı vardı, 5 yıldır neredeydiniz?" diye sordu.

Erdoğan için yapılanı bir yanlış olarak nitelendiren Küçük, İmamoğlu’na da aynısının yapıldığını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişiyle ilgili sorun varmış! Gerçekten sorun var mı, İstanbul Üniversitesi açıklar öğreniriz” diyerek çağrıda bulundu.