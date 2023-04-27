İYİ Parti adayı Ömer Karakaş canlı yayında vatandaşlara numarasını verdi

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Karakaş, katıldığı televizyon programında "Şahsi cep telefonumu vatandaşlarımızla paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmem" diyerek telefon numarasını paylaştı.

İYİ Parti adayı Ömer Karakaş canlı yayında vatandaşlara numarasını verdi

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adayı Ömer Karakaş, katıldığı televizyon programında canlı yayında cep telefonu numarasını izleyicilerle paylaştı.

ŞAHSİ TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Ulaşılabilir bir milletvekili olacağının altını çizen Ömer Karakaş, "30 yıllık siyasi tecrübem ışığında Aydın'a ve ülkemize en güzel şekilde hizmet etmeye hazırım ve bu noktada şahsi cep telefonumu vatandaşlarımızla paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmem" diyerek canlı yayında cep telefonu numarasını herkesle paylaştı.

Aydın ve Türkiye gündemine dair sorulara cevap veren Karakaş, "HDP ile hiçbir şart altında bir arada olmadıklarını ve yarında olmayacaklarını" söyledi.

AYDIN'A "BİR DEVLET BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ" SÖZÜ VERDİ

İYİ Parti Teşkilat Koordinatörü Ömer Karakaş, "Aydın'ın en önemli eksiği tek bir devlet üniversitesi olması" dedi.

Bu sayının en az ikiye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Yeni bir devlet üniversitesi için mücadele edeceğini ve Aydınlı iş insanları ve hayırseverlerin teşvik edilerek Aydın'da bir vakıf üniversitesi kurulmasını sağlayacağım" açıklaması yaptı.

Gençlerin umutsuz olduğunu, İYİ Parti iktidarında uygulayacakları istihdam politikalarıyla gençlere iş imkanı sağlayacaklarını ifade eden Karakaş, ayrıca gençlerin müteşebbis olmasını ve kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

"TECRÜBELERİMİ AYDIN'A AKTARACAĞIM"

1994 yılında MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in özel kalem müdürlüğünde göreve başladığını ifade eden İYİ Parti Aydın Milletvekili adayı Ömer Karakaş, "Siyaset, devlet ve özel sektör tecrübemi Aydın'a en iyi şekilde aktaracağım, Bakanlık Sayın Genel Başkanımız tercihi, bakan olurum olmam orasını bilemiyorum, fakat şundan eminim İYİ Parti iktidarıyla birlikte uzun yıllardır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bakanlık mevkiinde olacak ve onların hepsinin Aydın için var güçleriyle çalışmasını sağlayacağım" dedi.

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