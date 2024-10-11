İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır: "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenlerimizi zor durumda bırakıyor!"

Yaldır, bu teklifin öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığını, aksine onların haklarını ve mesleki motivasyonlarını ciddi şekilde zedelediğini ifade etti.

"KANUNLAR, TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ÇIKARILIR"

Yaldır, kanunların toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması gerektiğini, ancak bu teklifle siyasi ideolojik saplantıların ön plana çıktığını belirtti. "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ideolojik saplantılarla hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, öğretmenlerimizi zor duruma sokmaktadır" diyen Yaldır, öğretmenlerin beklentilerine cevap verecek bir düzenlemenin çok uzak olduğunu ifade etti.

"ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ONURU ZEDELENİYOR"

Yaldır, teklifte yer alan yaptırım ve tehdit içeren maddelerin öğretmenlerin haklarını hiçe saydığına dikkat çekti. Ayrıca, teklifin öğretmenlerin uzmanlıklarını göz ardı ettiğini vurgulayan Yaldır, "Milli Eğitim Akademisi adı altında kurulacak kurum, öğretmenlerin diplomalarını geçersiz kılma yetkisine sahip olacak. Bu, yıllarca emek verip öğretmenlik yapan kişilerin çalışmalarının hiçe sayılması demektir" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, öğretmenlerin haklarını savunma mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, "Öğretmenlerimizin haklarını heba etmeyeceğiz ve mesleklerinin saygınlığını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Yaldır, açıklamasının sonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ve iktidar milletvekillerine seslenerek, 1.5 milyon öğretmeni karşılarına almamaları gerektiğini belirtti. "Öğretmenlerimizin haklarını heba ettirmeyip, mesleğin saygınlığını korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.