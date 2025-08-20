İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'dan ilginç cezaevleri önerisi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Türkiye’nin artık “radikal çözümleri konuşmak zorunda” olduğunu söyleyen Yaldır, suçla mücadelede El Salvador örneğini gündeme getirerek, Türkiye’nin de benzer bir irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

“SUÇ MAKİNALARI SOKAKLARDA KOL GEZİYOR”

Milletvekili Yaldır, yaptığı açıklamada toplumda infial yaratan suçların arttığını vurguladı. Yaldır, şunları söyledi:

“Hırsızlık, gasp, uyuşturucu, tehdit, taciz, tecavüz ve cinayet gibi suçlara defalarca bulaşan ve ıslah olmayan suç makinaları sokaklarda kol geziyor. İnsana karşı suç işleyenler için caydırıcılık neredeyse sıfıra indi. İşte tam bu noktada radikal çözümleri artık konuşmak zorundayız.”

EL SALVADOR MODELİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Yaldır, suç oranlarını hızla düşüren El Salvador modeline de değindi. Uygulanan sert ve kararlı politikaların ülkeyi suç örgütlerinin hakimiyetinden kurtardığını ifade eden Yaldır, şu değerlendirmeyi yaptı:

“El Salvador daha önce cinayetin başkenti, uyuşturucu baronlarının ve suç örgütlerinin hakim olduğu bir ülkeydi. 3 yıl süren kararlı bir mücadele ülkeyi huzurlu ve güvenli bir hale getirdi. Biz de sokaklarımızda sayısı her geçen gün artan suç makinalarına karşı aynı kararlılığı göstermeliyiz.”

“SUÇLULAR İÇİN YURT DIŞINDA CEZAEVİ İNŞA EDİLMELİ”

Yaldır, çözüm önerisi olarak dikkat çeken bir adım da gündeme taşıdı. Afganistan ve Suriye gibi ülkelerle iş birliği yapılarak bu ülkelerde yeni cezaevleri inşa edilmesi gerektiğini dile getiren Yaldır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye nasıl Afganistan ve Suriye’den gelen göçmenlere kapısını açtıysa, şimdi de bu ülkelerle anlaşarak oralarda yeni cezaevleri inşa etmelidir. Eli kanlı terör suçluları başta olmak üzere defalarca suça bulaşmış ama ıslah olmamış failler, inşa edilen bu cezaevlerinde cezalarını yatmalıdır. Türkiye’nin inşa ettiği ve yönettiği bu cezaevlerine gönderilen bir suç makinası da inanıyorum ki hapisten çıktıktan sonra tekrar suça bulaşmaya cesaret dahi edemeyecektir.”

“KADINLAR, ÇOCUKLAR VE MASUM İNSANLAR HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAK”

Yaldır, bu radikal adım sayesinde vatandaşların huzur bulacağını ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Böylelikle kadınlar, çocuklar ve masum insanlar sokaklarımızda can güvenliği tereddüdü olmadan, gönül rahatlığıyla yaşayabileceklerdir.”

TARTIŞMA YARATACAK ÖNERİ

Yaldır’ın önerisi kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya aday görünüyor. “Yurt dışında cezaevi inşa etme” modeli hem hukuki hem de siyasi açıdan tartışma oluştururken güvenlik endişelerinin artması bu tür radikal fikirlerin gündeme gelmesini de beraberinde getiriyor