İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’dan tarım politikalarına eleştiri

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin küresel gıda krizine karşı uzun vadeli planlar yaparak kendi kendine yeten sistemler oluşturduğuna dikkat çeken Yaldır, Türkiye'nin hâlâ tarımda dışa bağımlı bir politika izlemesinin büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

"GIDA STOKLARINI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Yaldır, Türkiye'nin olası bir küresel kriz ya da savaş ihtimaline karşı gıda stoklarını ve depolama kapasitesini artırması gerektiğini ifade etti. Gıdanın artık stratejik bir mesele haline geldiğini belirten Yaldır, Türkiye’nin en temel gıda ürünlerinde bile ithalata bağımlı hale getirilmesini "tarım politikalarındaki öngörüsüzlük" olarak nitelendirdi.

"2024'TE ÇİFTÇİLER ÜRETİMDEN SOĞUTULMUŞ DURUMDA"

2024 yılında çiftçilerin tarlalarında ürünlerini bıraktığını ve üretimden uzaklaştırıldığını dile getiren Yaldır, "Bu durumda geleceğe yönelik nasıl bir üretim planlaması ve gıda güvenliği sağlayacağız? Yoksa felaket gelene kadar bu konuda bir adım atılmayacak mı?" diye sordu.

"TARIMDA ÜRETİCİLERİN YANINDA OLAN POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR"

Yaldır, sürdürülebilir ve üreticiyi destekleyen bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, mevcut politikaların hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini söyledi.

Son olarak, tarım ve gıda politikalarının bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yaldır, "Bu sözler asla politik saiklerle söylenmemiştir; üreticinin feryadını dile getirmek için buradayım. Ülkemiz, tarımda dışa bağımlılığı bırakmalı ve kendi kendine yetebilen bir sisteme geçmelidir," dedi