İYİ Parti dava açtı. Zeytinler kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti dava açtı. Zeytinler kurtuldu

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, 1 Mart 2022 tarihinde zeytinlik bölgelerine madencilik yapılması için yönetmelik değişikliği yapılmasına karşı çıkarak zeytinlerin korunması amacıyla dava açmıştı. Açılan dava sonucunda yönetmelik değişikliği iptal edildi.

1 Mart 2022 tarihinde, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanlarda madenciliğin önünün açılması amaçlanmıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, bu değişikliğin yürütmesinin durdurulmasını talep ederek dava açmıştı.

Danıştay 8'inci Dairesi, 13 Eylül 2022 tarihinde aldığı kararla zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

ZEYTİNLERE DOKUNULAMAYACAK

4 Eylül 2024 tarihinde verilen kararla da söz konusu yönetmelik değişikliğine oy birliği ile iptal kararı verdi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, sosyal medya platformu X’den bir paylaşımda bulunarak yaşanan olayı süreçleriyle beraber açıkladı.

Ergün yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“1 Mart 2022)'de, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanlarda madenciliğin önünün açılması amaçlanmıştı. Bunun üzerine İYİ Parti adına 3 Mart'ta Danıştay'a dava açmış, bu değişikliğin iptalini/yürütmesinin durdurulmasını talep etmiştim.

Danıştay 8'inci Dairesi, 13 Eylül 2022 tarihinde verdiği kararla zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmuştu. 4 Eylül 2024 tarihinde verdiği kararla da söz konusu yönetmelik değişikliğine "OY BİRLİĞİ İLE İPTAL KARARI" verdi.

Zeytinliklere yönelik maden tehdidini ortadan kaldıran bu karara imza atan tüm hakimlerimize bu vesileyle bir kez daha, kamuoyu adına teşekkür ediyor ve yürekten kutluyorum İYİ Parti olarak, zeytinliklerimizi ve tüm doğal güzelliklerimizi korumak için mücadelemize devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

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