İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu. 'Gölge genel başkan olmam'

TV100 canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu, partisindeki sürece kayıtsız kalamayacağını görerek aday olduğunu söyledi. 27 Nisan'daki kongrede seçilmesi halinde "28 Nisan sabahı iktidar yolculuğumuzu başlatacağız" diyen Dervişoğlu, Akşener'in kendisini desteklediği yönündeki iddialar içinse, "Bana onur ve gurur verir" dedi.

"GÖLGE GENEL BAŞKAN OLMAM"

Dervişoğlu'na kendisi hakkındaki "Meral Akşener'in güdümünde olur" söylemlerine yönelik olarak ise, "Siyaset ve iş hayatında vesayet altında olmayacağım bilinir. Gölge genel başkan olmam" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, "Eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olmaya talibim" şeklinde konuştu.

"SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL GİRECEĞİZ"

İYİ Parti'nin yerel seçime ayrı şekilde girmesinin de gündeme geldiği programda ittifak meselesine dair de konuşan seçilmesi halinde Dervişoğlu, 2028'deki seçimlere ya da erken bir genel seçime yine hür ve müstakil gireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşecek olması hakkında da yorum yapan Dervişoğlu, "Erdoğan tarafından ziyaret edilirsem iade-i ziyarette bulunurum" dedi.