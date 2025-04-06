İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Özgür Özel'i tebrik etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Özgür Özel'i tebrik etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel'in yeniden CHP Genel Başkanlığa seçilmesini tebrik etti.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 1171 oyla yeniden genel başkan seçildi.

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı tebrik mesajında CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'ndan çıkan sonucun CHP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu Özgür Özel'e tebrik ettiği mesajında "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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