İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu TUSAŞ şehitlerinin cenaze namazına katıldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu TUSAŞ şehitlerinin cenaze namazına katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan ve Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi.

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Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazına, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.

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Dervişoğlu sosyal medya hesabından da "TUSAŞ'taki alçak terör saldırısında şehit olan Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz ve Zahide Güçlü Ekici'nin cenaze törenlerine katılarak aziz şehitlerimizi ebediyete uğurladık.

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Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere tüm yakınlarına sabrıcemil niyaz ederim. Milletimizin başı sağ olsun" diyerek bir mesaj yayınladı.

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