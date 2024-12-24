İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert asgari ücret tepkisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan çok sert asgari ücret tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücret ile ilgili sosyal medya hesabından ilk tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açıklanan asgari ücrete sert tepki gösterdi. Dervişoğlu sosyal medyadan Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili yaptığı paylaşımı da ekleyerek şunları söyledi :

Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş'ten yapılan ilk açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" ifadeleri kullanmıştı.

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