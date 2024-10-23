İyi Parti Grup Toplantısı öncesi sıralara şehitlerin fotoğrafları koyuldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında binlerce askerimizi şehit eden PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın Meclis’e gelerek konuşma yapmasını söyledi.

Bahçeli’nin bu çıkışının ardından Türk siyasetinin gündemi değişti. Bahçeli’nin sözlerine tepki yağarken DEM Parti’den destek geldi. DEM Parti Bahçeli’den bu kadarını beklemediklerini ve tecrit kaldırılıp Umut Hakkı şansının verilmesini söyledi.

Devlet Bahçeli’nin çıkışını AK Parti’den yeşil ışık yanarken CHP ise gerekli tepkiyi göstermedi. Bahçeli’nin çıkışına ise en sert tepki İyi Parti’den geldi.

İDAM İPİNİ FIRLATTI

İyi Parti bugünkü grup toplantısı öncesi sıralarına şehitlerin fotoğrafları ile çıktı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise grup toplantısında Devlet Bahçeli’ye sert tepki gösterdi. Dervişoğlu yıllar önce PKK elebaşı Öcalan’ın asılması için Bahçeli tarafından atılan idam ipini yeniden eline atarak kameraların önünde fırlattı.

Dervişoğlu Bahçeli'nin çağrısına yönelik yaptığı açıklamada “AK Parti- MHP-CHP-DEM partilerinin lider ve yönetici kadroları eliyle Gayrı-milli mutabakat cephesi ilan edilmiştir” dedi. Dervişoğlu, Öcalan çağrısının savaş ilan olduğunu belirterek “Normalleşme çağrılarıyla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibariyle yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak, Büyük Türk Milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP grup toplatışında skandal çağrı da bulunan Devlet Bahçeli dün Öcalan için şu çağrıyı yapmıştı:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız"