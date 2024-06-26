İYİ Parti grup toplantısında emeklilerden maaş türküsü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti grup toplantısında emeklilerden maaş türküsü

İYİ Parti Grup Toplantısında iktidarın emekli maaş stratejisini eleştiren Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’na salonda bulunan vatandaşlardan destek geldi. Vatandaşlar, söylediği dörtlük ile iktidara seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, "Milletimizin sırtına binerek, cebindekine ve boğazındakine göz dikerek ne hazineye gelir elde edebilirsiniz ne de kamuda tasarruf edebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı makamı Mayıs 2024'te 1 milyar 158 milyon TL harcadı ama Şimşek'e göre tasarruf edilecekse gözünü diktiği yer vatandaşın sırtıdır. Bu ülkede tasarruf etmesi gereken tek kişi Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

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Emekli maaşlarının iyileştirilmesini de savunan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Anayasanın 10. maddesine göre, herkes ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hükümet ve Cumhurbaşkanı, Temmuz 2023'te emeklilere yönelik aldığı kararla anayasayı çiğnemiştir. Bir yıldır emeklilerimizin yasal alacakları ertelenmiş ve kendileriyle alay edilmiştir. Hükümet her emekliye geçen 1 yıl için 96 bin 824 TL borçludur. Ayrıca temmuz ayından itibaren 8 bin 77 TL refah payı vermek zorundadır.

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VATANDAŞTAN EMEKLİ MAAŞ TEPKİSİ

Dervişoğlu’nun konuşmasını yaptığı esnada grup toplantısına katılan bir grup vatandaş, emekli maaşına tepki gösterdi.

Maaşın yeterli olmadığını düşünen vatandaşlar, “İşçi memur ayırmayın Yandaşı kayırmayın Sabrımızı taşırmayın Emekliye zam gelecek, zam gelecek” sözleriyle iktidara seslendi.

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