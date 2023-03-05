Cihan Paçacı’dan Ersan Şen açıklaması: Sadece televizyonda izledik, bir görüşmemiz olmadı

İHA

Ersan Şen’in katıldığı bir televizyon programında, “Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmasının ardından sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.

