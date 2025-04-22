İYİ Parti lideri Dervişoğlu, çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: AA
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, çocuklarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 23 Nisan kapsamında çocuklar ile buluştu. Dervişoğlu, makam koltuğunu çocuklara bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocuklarla bir araya geldi.

1kapak.jpg

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyarete gelen çocukları genel merkez binasındaki makamında ağırladı.

"MUSTAFA KEMAL'İN VİZYONUNU DOĞRU ANLAMAK GEREKİR"

Makam koltuğunu çocuklara bırakan Dervişoğlu, "Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak gerekir. O'nu unutmamak, unutturmak isteyenlere de unutmayacağınızı hatırlatmanız lazım. Sizleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Türkiye'nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz" ifadesini kullandı.

1kapak-001.jpg

Dervişoğlu, ayrıca, çocuklara Nutuk armağan etti.

Son Haberler
Polatların lüks araçları satışa çıkmıştı! Mahkemeden sürpriz karar! Listeden çıkarıldılar
Polatların lüks araçları satışa çıkmıştı! Mahkemeden sürpriz karar! Listeden çıkarıldılar
Real Madrid, Klopp ve Xabi Alonso arasında kaldı
Real Madrid, Klopp ve Xabi Alonso arasında kaldı
Mars’ta şaşırtan keşif! Geometrik yapı tartışmaları alevlendirdi! İşte uzman görüşleri...
Mars’ta şaşırtan keşif! Geometrik yapı tartışmaları alevlendirdi! İşte uzman görüşleri...
Enflasyonun ilacı ABD’de mi? Mehmet Şimşek karış karış geziyor
Enflasyonun ilacı ABD’de mi? Mehmet Şimşek karış karış geziyor
Voleybolda yılın maçı: VakıfBank kazanırsa şampiyon olacak
Voleybolda yılın maçı: VakıfBank kazanırsa şampiyon olacak