İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Milli mücadelenin çatısı artık İYİ Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli Kültür Merkezi'nde İYİ Parti Yerel Yönetimler Buluşması’nda konuştu.

Dervişoğlu, “Bu partinin kuruluşunda bizle beraber olup, bugün yanımızda olmayan arkadaşlarımıza partimize geri dönmeleri için nasıl bir çağrıda bulunuyorsam; Türk milletinin asil evlatlarının tamamına da, bugün siyaset yapmayı sürdüren bütün siyasi partilerin gönül vermişlerine de sesleniyorum. Bakın, Türkiye bir belayla karşı karşıyayken hepsi bir yerde toplandı. Hepsi bir İYİ Parti tek! O zaman milli mücadele çatısı İYİ Parti demektir. Bu çatının altına her siyasi görüşe, her dünya görüşüne, her partiye mensup memleket evlatlarını davet ediyorum” dedi.

“BUNLARIN VERDİKLERİ MAAŞ DEĞİL, SADAKADIR”

Asgari ücret ve emekli maaş artışlarının eksikliğine işaret ederek Türkiye’de geçinmenin zorluğuna değinen Dervişoğlu; “Büyükşehirlerde 20.000 liradan aşağı ev kirası yok, barınma giderlerini karşılayabilecek miktarda bir asgari ücretle bu memleketin evlatlarına çalış kazan yaşama diyorlar. Bunların verdikleri maaş değil, sadakadır. Bunun hesabını bu millet zamanı gelecek sandıkta soracaktır. Allah'ın izniyle millet biriktiriyor millet sorunlarının çözülemediğini görüyor ve bunun hesabını soracak zamanı bekliyor. Türk milletinin karar yetkisini kullandığı yerdir sandık ve Türk milletinin sağduyusuna inanmak lazımdır. Bir muhalefet partisinin genel başkanıyım ama milletin almış olduğu kararı, vermiş olduğu kararı hiçbir zaman sorgulamadım. Ben içinde yetiştiğim bu büyük milletin ferasetine de kararını da her zaman saygı duymuşumdur. Bu zamana kadar Adalet Ve Kalkınma Partisi'ni iktidara taşımak için onlarca gerekçesi olan Türk milleti artık Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını bulunduğu yerden indirmek için binlerce gerekçenin sahibidir ve bunun gereğini mutlaka ama mutlaka yapacaktır.

“BUGÜN DE BENZER BİR MÜCADELENİN VERİLMESİ İCAP EDİYOR”

İYİ Parti olarak şartlar ne olursa olsun Türk milletinin karşı karşıya bulunduğu problemlerini anlatmaya ve o problemlerin çözümüne katkı sağlamaya gayret sarf edeceklerini belirten Dervişoğlu, “Onların bizi boğmak istedikleri bataklığa düşmeyeceğiz. Onlar bizi atmak istedikleri bataklıkta çırpına çırpına boğulacaklar. Onlar boğulacak İYİ Parti’nin güneşi yükselecek inşallah. Milletimizin haliyle hemhal derdiyle hem dert olabilmek için yollara çıktık ve üzerinden 7 yıldan fazla bir zaman geçti. Hepinizin İYİ Parti’nin kuruluş harcına akıttığı terin şahidiyim. Dün bizimle beraber olanlar geçmişte bizle birlikte olup mücadelemize katkı sağlayıp bugün bir takım küskünlükler ve dargınlıklar yüzünden aramızda olmayan, bizden farklı düşünmemesine rağmen bizimle aynı ortamda bulunmayan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Aslında bu çağrım sadece bizim kuruluşa karşımıza emek veren ter akıtan dava arkadaşlarıma değil, büyük milletime de çağrıda bulunuyorum: Cumhuriyet kuruluş sürecinde hangi mücadeleyi verdiyse bugün de benzer bir mücadelenin verilmesi icap ediyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLETLE PAYLAŞACAĞIMIZDAN ENDİŞE ETTİKLERİ İÇİN BİZE SALDIRIYORLAR”

Türkiye’nin Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Abdullah Öcalan’ın affıyla beraber yeni açılım süreci türünden yeni macera senaryolarıyla meşgul edilmek istendiğini söyleyen Dervişoğlu; “Türkiye yönetenler çözmek zorunda oldukları problemleri çözecek iradeyi ve yeterliliği kendilerinden bulamayınca kendilerine farklı bir beslenme alanı yaratmak ihtiyacı hissediyorlar. İşte o sebeple tartışılıyor. Yaşadığımız hiçbir şey gerek ülkemizde ve gerekse bölgemizde yaşadığımız yaşanmış hiçbir şey bizim kendi irademizle gelişmiş şeyler değildir. Hiç kimse birbirini kandırmaya kalkmasın. Toptancı bir tarih şuuruyla ve fikri takip ışığının götürdüğü yeri, başladığımız yerden bulunduğumuz yere kadar doğru analiz ettiğimizde hangi senaryonun arkasında hangi melun elin bulunduğunu tespit etmekte zorlanmazsınız. Beni işte onun için sevmiyorlar. İYİ Partilileri onun için istemiyorlar. Benden ve İYİ Partililerden onun için korkuyorlar. Dünden bugüne yaşanmış ne varsa hiçbir şey saklamadan cesaretle milletle paylaşacağımızdan endişe ettikleri için bize saldırıyorlar zaten. Buyursunlar başımın üstünde yerleri var, benim nefsim ayağımın altında, sizin idealleriniz başımın üstündedir” dedi.

“TÜRKİYE KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY OLAN BİR İKTİDAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu; “Batılı emperyalistler korkarım ki o masaya YPG ve PYD’yi oturduklarında da Türkiye’nin yapabilecek Türkiye’yi yönetenlerin yapabilecek çok fazla şey kalmayacaktır. Ben bunları söylüyorum efendim diyorlar devletin bir aklı var. Cumhuriyet öncesindeki devletin de bir aklı vardı. Bir aklının olduğu varsayılıyordu. O akıl manda ve himayeden yanaydı. O aklın Türk milletini bir felakete sürüklemesi için milletin aklının devreye girme durumu söz konusu oldu birinci Cihan Harbi’nin sonuçlarına göre Osmanlı yenilmişti. Bugün üzerinde durduğumuz vatan diye tarif ettiğimiz Anadolu coğrafyası parçalara ayrılmıştı ama bir yiğit çıktı. Mavi gözlü sarı saçlı bir bozkurt çıktı Dünya Savaşı'nın sonuçlarını bile kabul etmediğini Türkiye’nin bir kurtuluş mücadelesi vermek mecburiyetinde olduğunu ifade etti. İşte biz bugün o noktadayız. Bizi yönetenler hangi teslimiyet içerisinde olurlarsa olsunlar önümüze koyacakları sonuçları asla ve kata kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu vatan topraklarından bir çakıl taşı vermeyeceğiz. 2 devlet isteyecekler biliyoruz, 2 dil isteyecekler biliyoruz, 2 bayrak isteyecekler biliyoruz. 2 dil, 2 bayrak 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız Kılıç’a hakkımız neyse onun icaplarını yerine getiririz” diye kaydetti.

“BEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZ SARF ETMEM, DOĞRUYU KONUŞURUM”

Son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşanan gelişmelere son kez değineceğini belirten Dervişoğlu; “Benim Müsavat Dervişoğlu olarak şahsen katlanabileceğim şeyleri, temsil ettiğim topluluğa karşı yaparsanız; size olan saygım ne olursa olsun o zaman temsil ettiğim dava arkadaşlarımın siyasi namusuna sahip çıkmak gibi bir sorumluluk taşır, bundan da hiç geri durmam. Her yerde söylüyorum kişilere saygı gösteriyorum diye dava arkadaşlarımı yarı yolda bırakıp onların başını yere eğdirmem. Benim saygı göstereceğim insanın Türk bayrağına Türk vatanına Türk milletine saygı göstermesi lazım. Onun hilafına bir iş yaparsa beni karşısında bulacağından da emin olması lazım. Bakın bu tartışmayı burada sonlandırmak için bir kere daha gündeme getiriyorum. Bir daha bu konuyu konuşmayacağım, bundan beslenmeye çalışanlar var. Ben makul bir şekilde meseleyi anlatıyorum. Ama havuz medyası çıkıyor diyor ki Müsavat Dervişoğlu zehir zemberek sözler söyledi. Ben zehir zemberek söz sarf etmem, doğruyu konuşurum. Ben bazıları gibi bir kıtipiyozlar topluluğunu temsil etmiyorum. Ben sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye’nin geleceği olan yiğit iyi cesur partilileri temsil ediyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun bu duygularımızı paylaşan, milletimizin her bir bireyini temsil ediyorum. O sebeple bu tartışmanın yaşatılmasının, derinleştirilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Aslında yaratacağı bir küskünlük de yoktur bana göre. Çünkü bazı kürsülerde laflar edildikten sonra aşağıya inildiğinde siyaset için söylemek mecburiyetinde kalıyoruz diyenler de vardır.” şeklinde konuştu.

“HAİNLERİN VE KATİLLERİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI TEMİN EDECEK HİÇBİR ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMEYE İYİ PARTİ OLARAK EVET OYU VERMEYECEĞİZ”

Türkiye’nin gündemine yeni bir anayasa değişikliği ve af tasarısı getirilmek istendiğini belirten Dervişoğlu; “Bu anayasa değişikliğiyle tek adam rejimini tahkim edip Recep Tayyip Erdoğan’ı da emri hak vaki oluncaya kadar Cumhurbaşkanı yapmayı planlıyorlar. Buradan ilan ediyorum: İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ı dolayısıyla tek adamlığı tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliğine asla ve kata izin vermeyecektir. Dost düşman herkes bunu bilmelidir. Abdullah Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne getirip konuşturmak isteyenler var bunun yapılabilmesi için Abdullah Öcalan’ın önce cezaevinden serbest bırakılması lazımdır. Bunun da yine gerçekleşmesi için bir genel affın planlanmış olması muhtemeldir. Bu genel af sadece Abdullah Öcalan’ı cezaevinden çıkarmak için değil, cezaevinde yatması bu iktidar için sıkıntı yaratacak başka başka grupları ve insanlar da var. Ben kader kurbanlarının zindanlarda çürümesini istemiyorum. Ama hainlerin ve katillerin cezaevinden çıkarılmasını temin edecek hiçbir anayasal ve yasal düzenlemeye İYİ Parti olarak evet oyu vermeyeceğiz. Sonuna kadar da karşı duracağız.” dedi.