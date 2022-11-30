Meral Akşener şeker fiyatlarının kaçtan kaça çıktığını açıkladı. TÜİK’in yüzüne çarptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya market sepetiyle gelen Akşener; süt, beyaz peynir, yoğurt, patlıcan, domates, salatalık, limon, elma, pirinç, toz şeker ürünlerini kürsüde birer birer göstererek etiketlerindeki 1 yıllık değişimi açıkladı.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR"

Sosyal medya hesabından toz şekerin fiyatındaki değişimi açıkladığı bölümü paylaşan Akşener; “Ülkemizde 1 kiloluk toz şekerin fiyatı; geçen yıl 6.91 lirayken bu yıl 24 liraya çıktı. Yani 1 yıllık artış oranı %247,4 oldu. Ancak TÜİK’e göre şeker yalnızca %153 artmış...

Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar… Hâl böyleyken iktidarın mumu da artık seçime kadar!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve o görüntüler: