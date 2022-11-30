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  • Meral Akşener şeker fiyatlarının kaçtan kaça çıktığını açıkladı. TÜİK’in yüzüne çarptı

Meral Akşener şeker fiyatlarının kaçtan kaça çıktığını açıkladı. TÜİK’in yüzüne çarptı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada enflasyon ve zamlardan bahsederken toz şekerin fiyatını örnek gösterdi. Akşener; “Şekerin fiyatı 1 yılda yüzde 247 yükselmiş ama TÜİK’e göre yalnızca %153 artmış” dedi…

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 19:30
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İYİ Parti lideri Meral Akşener şekerin kaçtan kaça çıktığını açıkladı. TÜİK’in yüzüne çarptı

Meral Akşener şeker fiyatlarının kaçtan kaça çıktığını açıkladı. TÜİK’in yüzüne çarptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya market sepetiyle gelen Akşener; süt, beyaz peynir, yoğurt, patlıcan, domates, salatalık, limon, elma, pirinç, toz şeker ürünlerini kürsüde birer birer göstererek etiketlerindeki 1 yıllık değişimi açıkladı.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR"

Sosyal medya hesabından toz şekerin fiyatındaki değişimi açıkladığı bölümü paylaşan Akşener; “Ülkemizde 1 kiloluk toz şekerin fiyatı; geçen yıl 6.91 lirayken bu yıl 24 liraya çıktı. Yani 1 yıllık artış oranı %247,4 oldu. Ancak TÜİK’e göre şeker yalnızca %153 artmış...

Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar… Hâl böyleyken iktidarın mumu da artık seçime kadar!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve o görüntüler:

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