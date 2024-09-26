İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar: Mardin ve Kızıltepe arası 18 KM mesafede 18 trafik ışığı olmamalı

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, "Mardin İldo Kafe Kavşağı başlama noktasından Kızıltepe İpekyol hastane kavşağı mesafe 18 KM yol güzergahında konulan trafik ışık sayısı 18. Yani Mardin'den yola çıkan bir araç Şanlıurfa istikametine gidecek olursa Mardin İldo Kafe başlama noktası ile Kızıltepe Akziyaret kavşağına kadar toplamda 23 trafik ışığından ancak en iyi ihtimalle 1saatin üzerinde bir zamanda geçebilmekte" ifadelerini kullandı.

Akar, "Son zamanlarda tüm ülkede olduğu gibi ilimiz Mardin'de de araç sayısı artmakta yollarda araç yoğunluğu gözlemlenmekte Mardin ilimiz ve 10 ilçemizde maalesef çevre yolları yapılmamış. Tarihi İpekyolu Irak Güzergahı Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimizin içinde geçmektedir." dedi.

Akar, "Mardin Artuklu ilçemiz ile Kızıltepe ilçemiz arasına Şırnak ve Şanlıurfa İstikametlerinde alternatif çevre yolları yapılarak Kızıltepe'deki mevcut yol üzerinde acilen "battı çıktı" kavşak projeleri hayata geçirilmelidir.

Nusaybin ilçemizde Alternatif Çevre yolu Yapılarak Mevcut İpek yol güzergahı üzerinde "battı çıktı" projeleri hayata geçirilmeli. Midyat ilçemizde hem Batman hem de Şırnak yol güzergahlarında çevre yolları yapılmalı, gerekli noktalara "battı çıktı" projeleri hayata geçirilmelidir." açıklamasında bulundu.

Akar, ayrıca "Mardin ve 10 İlçemizin Trafik problemi ortadan kaldırılarak mesafeler zaman açısından kısaltılarak vatandaşların trafik çilesi halledilmelidir." ifadelerini kullandı.