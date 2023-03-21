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İYİ Parti milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 24 Mart’a kadar uzattı

İYİ Parti, milletvekili aday adaylığı başvuru süresini yoğunluk nedeniyle 24 Mart Cuma günü saat 19:00’a kadar uzattığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:11
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İYİ Parti milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 24 Mart’a kadar uzattı

İYİ Parti milletvekili aday adaylığı başvuru süresini 24 Mart’a kadar uzattı
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İYİ Parti Sekreterliği, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mart Çarşamba günü saat 08:00’de başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin yoğunluk nedeniyle 24 Mart Cuma günü saat 19:00’a kadar uzatıldığını duyurdu. İYİ Parti Genel Sekreterliği’nin açıklaması şöyle:

“İYİ Parti’mizin 15 Mart 2023 saat 08:00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19:00’da biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur. Başvuru süresi, bu nedenle 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19:00’a kadar uzatılmıştır. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız.”

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