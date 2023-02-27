İYİ Partili Koncuk’tan depremzedeler için kanun teklifi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Toplu Konut Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gerekçesiyle birlikte Meclis’e sundu.

Koncuk, kanun teklifinde şu ifadeleri kaydetti:

Depremin vurduğu 11 ilde özellikle kentsel alanlarda konut yıkımının çok fazla olması hızla azalan nüfusa bağlı olarak değişen/değişecek demografik yapının iyileştirilmesi için doğrudan etkilenen zarar gören depremde konutları veya iş yerleri yıkılan mağdurları veya mirasçılarına yıkılan konutlarının veya iş yerlerinin sayısı kadar TOKİ tarafından bila bedel konut veya iş yeri verilmelidir.

Ayrıca 2985 sayılı konut Kanunu'nda Ek Madde 2'ye yeni bir fıkra eklenerek bu konutlarda ve iş yerlerinde kullanacak eşyalar ise kanunu eklenecek ek madde ile AFAD tarafından bile bedel karşılanmalıdır.

Depremin vurduğu 11 ilde deprem sonrası yapılacak konutların tapu satış harç masraf emlak vergileri ve diğer 3 yıl süreyle 01.03 2026 yılına kadar ertelenmelidir.

Depremin vurduğu 11 ilde motorlu aracı zarar görenlerin araçlarının rayiç piyasa bedeli ödeme tarihindeki reel piyasa koşulları veya araçlarını ödeme tarihindeki kasko değerleri dikkate alınarak AFAD tarafından araç malikleri olan mağdurlara veya yasal mirasçılarına ödenmesi ve bu araç sahipleri mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalıdır.