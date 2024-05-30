İYİ Parti Milletvekili Olgun'dan öğretmenlere Çay-Kahve Yasağına Sert Tepki

Afyonkarahisar - Efe Hasan Öğünç - YENİÇAĞ

Milletvekili Olgun, öğretmenlerin dinlenme zamanlarında çay veya kahve makinası kullanmasının yasaklanmasının mantıklı olmadığını belirtti.

Yasak kararının ekonomik yükleri vatandaşın omuzlarına yıkma çabası olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimizin dinlenme anlarında içtikleri çay ve kahveye göz dikildi. Gerçekten ekonomiye katkı sağlayacak tasarruf kararları almak yerine, eldeki tasarruf yöntemlerini bulmak zor değildir. Öğretmenin çayını, memurun suyunu sınırlamak yerine lüks makam araçları, gösterişli saraylar ve vergi afları gibi konulara bakılmalıdır. Bu yaklaşım eğitim emekçilerini haksız yere mağdur etmektedir" dedi.

Olgun, hükümetin yaptığı resmi ihalelerde sağlanan ücretsiz Avrupa seyahatlerinin ve özel jet kullanımının lüks harcamalar oluşturduğuna ve bunun kamu kaynaklarının israfı olduğuna vurgu yaparak tepkisini dile getirdi. "Milli sporcularımızı ekonomi sınıfında uçakla seyahat ettirmeyi kabul edenler, bunu lütuf görenler, önce kendi harcamalarına bir göz atmalı. Bu ülkenin kaynaklarını adil olmayan şekilde harcamak ve daha sonra tasarruf adı altında öğretmenlerimize, memurlarımıza ve dar gelirli vatandaşlarımıza sınırlamalar getirmek kabul edilemez bir davranıştır" şeklinde konuştu.