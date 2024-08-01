İYİ Parti: Milli yas ilan edilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas ilanının bir dayatma olduğunu söyledi.

Türkiye'de Tahran'da İsrail'ın suikastıyla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için bir günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmışt.

DERVİŞOĞLU: MİLLİ YAS İLAN EDİLEMEZ

Dervişoğlu yaptığı paylaşımla "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edileme" dedi.

Dervişoğlu paylaşımında ""Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle ret ediyorum." ifadelerini kullandı.