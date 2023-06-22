İYİ Parti pres yaptı Uygur Türklerini hedef alan Filistin ile anlaşma geri çekildi

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun bugünkü toplantısında İYİ Partili Kürşad Zorlu’nun itirazı üzerine Uygur Türklerini hedef alan Filistin ile yapılan anlaşma komisyonun gündeminden çıkarıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyonda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı” da gündem maddeleri arasında yer aldı.

Komisyonun İYİ Partili üyesi Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı’na itiraz etti. Zorlu, komisyonda yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Çin ziyaretinde Uygur Türklerini terörle özdeşleştirdiğini hatırlatarak, mutabakat zaptının komisyonda görüşülmesine karşı çıktı. Zorlu, Türk Milleti adına bu tavrı gösterdiklerini belirtti. Zorlu’nun itirazı üzerine komisyonda iktidar çoğunluğu olmasına karşın Filistin ile ilgili mutabakat zaptı komisyonun bugünkü gündeminden çıkarıldı.

“TÜRK MİLLETİ ADINA BU ANTLAŞMALARA ŞERH KOYDUK”

İYİ Partili Zorlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Dışişleri Komisyonunda müzakere ettiğimiz uluslararası antlaşmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında kurulan ve genel kurula sevki için görüştüğümüz anlaşmalar da vardı. ANCAK Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın 13 Haziran günü Uygur Türkleri hakkında kullandığı kabul edilemez “terör” ifadesi sıcaklığını korumaktadır! Bu sebeple biz İYİ Parti’nin komisyon üyeleri olarak Türk Milleti adına bu antlaşmalara şerh koyduk. Bunun üzerine antlaşma metinleri bilahare görüşülmek üzere gündemden çekildi. Yapmış olduğumuz gündem dışı konuşmada da bu duruşumuzu Gazi Meclisin çatısı altında ifade ettik. Ne Mutlu Türküm Diyene”

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS NE DEMİŞTİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas 13 Haziran’daki Çin ziyaretinde, “Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin’in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin’e inandı” açıklamasını yapmıştı.

ANLAŞMA GERİ ÇEKİLİNCE YALANLADILAR

İYİ Parti’den baskısı sonucu anlaşma iptal edilince Filistin Ankara Büyükelçiliği apar topar açıklama yapmak zorunda kaldı. Büyükelçilik, Abbas'ın Uygur Türkleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını iddia etti.

Filistin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: