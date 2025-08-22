İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı’nda görev değişimi!

Mete BÜYÜKMURAT - GAZİANTEP / YENİÇAĞ

Parti yetkililerinden edinilen bilgilere göre değişim, teşkilat çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yeni İlçe Başkanı Mehmet Çelik, önümüzdeki günlerde partililerle bir araya gelerek yol haritasını açıklayacak.

İsmail Taşkın, görev süresi boyunca kendisine destek veren tüm partililere teşekkür ederek, “Bu bir bayrak yarışı. Görevi Mehmet Çelik kardeşimize devretmekten mutluluk duyuyorum. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan Mehmet Çelik ise, “İYİ Parti Şahinbey teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, halkımızın güvenini kazanmak ve partimizi ilçemizde en güçlü noktaya taşımaktır” dedi.

Görev değişikliğinin ardından İYİ Parti Şahinbey teşkilatında yeni bir dönemin başladığı belirtiliyor.