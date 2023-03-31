İYİ Parti saldırısı faili yakalandı. Bizzat Soylu duyurdu

. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." dedi.

NE OLMUŞTU?

ANKA'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandığını duyurdu. Özkan, il binasının pencerelerinde kurşun deliğinin görüldüğü bir fotoğrafı da paylaşan Özkan, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ettiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, olay yeri inceleme ekibi, binanın kafeterya bölümünde camdan giren tek kurşunu koltuğa saplanmış şekilde buldu.



KAFTANCIOĞLU, İYİ PARTİ İL BAŞKANI COŞKUN'U ARAYARAK GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNİ İLETTİ

Bu arada, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak saldırı ile ilgili olarak geçmiş olsun dileğini ve dayanışma mesajını iletti.

İMAMOĞLU: "DOSTLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum." notunu düştü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 31.03.2023 – Saat 12.30.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Saldırıya tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise AKP'li Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Akşener'e yönelik sözlerine atıf yaparak saldırının nefret dilinin, hakaretlerin, "Beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu olduğunu söyledi.

Kavuncu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "Beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız" ifadelerini kullandı.



Silahlı saldırının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki gösterdi. İmamoğlu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajda, "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun. Ucuz sindirme siyasetine dahil olan tüm failler en kısa sürede hukuk karşısında hesap verecek" dedi.

