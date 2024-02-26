İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu'dan Kapsamlı Ziyaret Turu: Sivas Esnafına Tam Destek

Selcen Küçükçonğar / Sivas - Yeniçağ

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, Belediye Başkan Adayı Av. Merve Yıldız Yaray, İlçe Başkanı Levent Karamukluoğlu, Belediye Meclis Üyesi Semih Oğuzhan, Kadın Politikaları Başkanı Makbule Karasu Aksoy ve partinin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Sivas'ın önde gelen kurum, kuruluş ve dernek başkanlarına yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ İLE BAŞLANGIÇ

İYİ Partili ekip, ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'i ziyaret etti. Bu buluşmada, İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Merve Yıldız Yaray, seçilmesi halinde Sivas için planladığı projeler hakkında bilgi vererek, esnafın sorunlarına yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Başkan Hakan Demirgil, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yaray’a başarılar diledi.

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ İLE VERİMLİ GÖRÜŞME

Daha sonra, Sivas 27. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Mesut Dursun ziyaret edildi. Bu görüşmede de İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu ve beraberindeki heyet, Başkan Dursun ile Sivas'ın ekonomik gelişimi ve esnafın karşılaştığı sorunlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

STSO VE MÜSİAD ZİYARETLERİ

Takip eden ziyaretlerde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şubesi Başkanı Uğur Görgen ile görüşmeler yapıldı. Her iki ziyarette de İYİ Parti heyeti, Sivas'ın ticari ve sanayi potansiyelini artırmaya yönelik projeleri ve iş dünyasının beklentilerini ele aldı.

KARASU: "SİVAS ESNAFININ YANINDAYIZ"

İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, gerçekleştirilen bu ziyaretlerle Sivas'ın her kesimiyle diyalog kurmayı ve şehrin gelişimi için ortak çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirtti. Karasu, "İYİ Parti olarak, Sivas'ın tüm dinamikleriyle birlikte çalışmaya, esnafımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya hazırız. Bu ziyaretler, bizim Sivas'a olan inancımızın ve şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşıma kararlılığımızın bir göstergesidir," şeklinde konuştu.