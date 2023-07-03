İYİ Parti soru önergesi vermişti: Kocaeli'ndeki olaylar ben geliyorum demiş

Mimar Sinan Mahallesi’nde iddiaya göre karşılıklı apartmanlarda yaşayan vatandaşlarla sığınmacılar arasında bir süredir devam eden gerginlik, bir köpeğin zehirlendiği iddiası üzerine daha da alevlendi.

Suriyeli sığınmacılar ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik sokağa taştı. Öfkeli kalabalık, sloganlar eşliğinde kent merkezine ilerlerken polis gruba müdahale etti.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşanan gerginlikten sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaylardan sonra sığınmacıların deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiğini “Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir.” şeklinde açıklamıştı.

İYİ PARTİLİ TÜRKAN'DAN PAYLAŞIM

Ortaya çıkan olaylardan sonra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor.

Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler” açıklamasını yapmıştı.

“3 AY SONRA OLAYLAR PATLADI”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda Süleyman Soylu’ya bir soru önergesi verdiğini, Dilovası’ndaki sığınmacıların nüfus artışı ve getirdiği sorunların çözümü hakkında ne yaptıklarını sormuştu.

Aylar sonra patlak veren olaylardan sonra verdiği soru önergesini tekrar paylaşan Türkkan, “10. Mart. 2023 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Dilovası’ndaki Suriyeli nüfus artışı ve getirdiği sorunların çözümü yolunda ne yapıyorsunuz diye sormuştum. Üç ay sonra bu olaylar patladı. Bakan ne cevap mı verdi?- Hiiiç..!” paylaşımını yaptı.