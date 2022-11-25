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İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin 6'lı masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmadığını söyledi...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:26
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soru üzerine, "Bizim öncelikle ortaya koyduğumuz ve 6'lı masadaki tüm paydaşlarımızın da altına imzasını attığı şey 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'. Öncelikle bizi ortaklaştıran yegane zemin bu sistemin değişikliğinin inşası ve buna milletimizin gerçekten inanmasıdır. 6'lı masa, bu sisteme ilişkin eğer bir anayasa değişikliği yapma çoğunluğu elde ederse o gün ivedilikle halkımızla paylaşacağımız maddeler değişikliğe sunulacak. Bununla ilgili alt komisyonlar kuruldu. Nihai olarak bu sistem değişikliğini ve yol haritasını uygulayabilecek, milletimize heyecan ve vizyon sunabilecek ve kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesidir. Burada biz gerçekten 13'üncü cumhurbaşkanını seçtireceğimize inanıyoruz. Liderler arasında masada henüz bir isim konusunda değerlendirme yapılmış değil" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarının ekonomi politikasını da eleştiren Zorlu, Türk lirasının son bir yılda döviz karşısında yüzde 42,5 kayıp yaşadığını söyledi. Vatandaşların alım gücünün çok düştüğünü ifade eden Zorlu, "Vatandaşımız bırakın araba almayı, hayalinden bile uzaklaşıyor. Ev almak zaten hayal. Böyle bir tablo olabilir mi? Türkiye'ye yakışan bir tablo mu bu? Asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Abbas
25.11.2022 18:30
Kürşat hocam CB olarak bir kişinin ülkeyi düzlüğe çıkarmasını bekliyorsak, bu imkansız, tabi büyük yükü CB çekecek, ama diğer 5 lider de gücü oranında yük, görev almak zorunda  
 
Türkiyeli
25.11.2022 18:29
2023’de CB mahsur yavaş..  
 
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