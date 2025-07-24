İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor. İlk adres belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor. İlk adres belli oldu

İYİ Parti'nin, 3 Ağustos'tan itibaren yeni çözüm süreci karşıtı mitinglere başlayacağı öğrenildi. İlk miting, "Birinci Vazifen" adıyla 3 Ağustos’ta Bursa’da yapılacak.

İYİ Parti, terör örgütü PKK'nin 11 Temmuz'daki sembolik silah bırakma töreniyle ve Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden sürece karşı mitinglere başlayacak.

Halk TV'de yer alan habere göre; "Birinci vazifen" ismiyle düzenlenecek mitinglerin ilki 3 Ağustos'ta Bursa Osmangazi Meydanı’nda yapılacak.

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İYİ Parti söz konusu komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı. Mitingde konuşacak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, komisyona neden katılmadıklarını ve İYİ Parti'in süreç karşısındaki pozisyonunu anlatacağı öngörülüyor.

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