İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor. İlk adres belli oldu

İYİ Parti, terör örgütü PKK'nin 11 Temmuz'daki sembolik silah bırakma töreniyle ve Meclis'te komisyon kurulması çalışmalarıyla devam eden sürece karşı mitinglere başlayacak.
Halk TV'de yer alan habere göre; "Birinci vazifen" ismiyle düzenlenecek mitinglerin ilki 3 Ağustos'ta Bursa Osmangazi Meydanı’nda yapılacak.
İYİ Parti söz konusu komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı. Mitingde konuşacak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, komisyona neden katılmadıklarını ve İYİ Parti'in süreç karşısındaki pozisyonunu anlatacağı öngörülüyor.