6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Parti, Hüseyin Örs'e yumruk atan AKP'li Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti, Hüseyin Örs'e yumruk atan AKP'li Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Partili yetkililer, yoğun bakıma kaldırılan Hüseyin Örs'ün sağlık durumu netleştikten sonra Örs'e saldıran AKP’li Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 18:05
Takip Et

İYİ Parti TBMM'de İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldırın AKP'li Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti, Hüseyin Örs'e yumruk atan AKP'li Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak
+
Aa
-

TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor. İYİ Parti bir taraftan Örs'ün sağlık durumunu yakından takip ederken bir taraftan da hukuki süreç başlatmak için hazırlıklarda bulunuyor.

MERAL AKŞENER BİLGİLENDİRİLİYOR

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, İYİ Partili yetkililer Genel Başkan Meral Akşener de Örs’ün durumu ile ilgili sık sık bilgilendirildiğini söyledi. Aynı yetkililer Örs’e yumruk atan AKP’li Zafer Işık ile ilgili parti genel merkezinde suç duyurusu hazırlığı yapıldığını da belirtti. Işık’a ilişkin suç duyurusu Örs’ün sağlık durumunun netleşmesinin ardından yapılacak.

Örs'ün tedavisinin sürdüğü hastaneye siyasetçilerden ziyaretler de sürüyor. Gün boyu çok sayıda İYİ Partili ve CHP’li milletvekili hastaneye ziyarette bulundu. 

AKP'DEN ZİYARET

AKP’den ise şu ana kadar tek ziyaret AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından gerçekleştirildi. Başhekimle görüşen Elitaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada bilincinin açık olduğunu ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdiği bilgisini paylaştı. Elitaş ''Vekillerin birbirini tahrik etmeleri değil, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ağız dalaşı olabilir ama fiziki bir şey olmaması lazım. Meclis'e yakışmayan görüntüler'' şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan emmi
6.12.2022 18:56
Vay be. Meclise bakın.  
 
IYI ler Her zaman İYİ dır.
6.12.2022 18:55
Kötüler de herzaman kötüdür..  
 
1950
6.12.2022 18:26
Meral hocam ve sevgili İyi partililer, ülkeyi bu beladan kurtarmak için çok ama çok itinalı olmayız, yoksa Sisi, Sadam, Esat ve Mübarek yönetimlerine döneriz, az kaldı !??  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
4
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
7
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Babacan'dan İYİ Partili Örs'e geçmiş olsun mesajı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Pandemiden sonra uyku apnesi arttı
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
﻿Cep telefonunu gasp ettiler, gencin hesaplarını da boşalttılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.