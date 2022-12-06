İYİ Parti, Hüseyin Örs'e yumruk atan AKP'li Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor. İYİ Parti bir taraftan Örs'ün sağlık durumunu yakından takip ederken bir taraftan da hukuki süreç başlatmak için hazırlıklarda bulunuyor.

MERAL AKŞENER BİLGİLENDİRİLİYOR

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, İYİ Partili yetkililer Genel Başkan Meral Akşener de Örs’ün durumu ile ilgili sık sık bilgilendirildiğini söyledi. Aynı yetkililer Örs’e yumruk atan AKP’li Zafer Işık ile ilgili parti genel merkezinde suç duyurusu hazırlığı yapıldığını da belirtti. Işık’a ilişkin suç duyurusu Örs’ün sağlık durumunun netleşmesinin ardından yapılacak.

Örs'ün tedavisinin sürdüğü hastaneye siyasetçilerden ziyaretler de sürüyor. Gün boyu çok sayıda İYİ Partili ve CHP’li milletvekili hastaneye ziyarette bulundu.

AKP'DEN ZİYARET

AKP’den ise şu ana kadar tek ziyaret AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından gerçekleştirildi. Başhekimle görüşen Elitaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada bilincinin açık olduğunu ve kendisine sorulan sorulara yanıt verdiği bilgisini paylaştı. Elitaş ''Vekillerin birbirini tahrik etmeleri değil, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ağız dalaşı olabilir ama fiziki bir şey olmaması lazım. Meclis'e yakışmayan görüntüler'' şeklinde konuştu.