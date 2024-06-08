'İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek'. Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel ile de görüştüğünü söyleyen Dervişoğlu, “İsteyen istediği ile görüşsün. İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek. Ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“BEKLEMİYORDUM AMA ŞAŞIRMADIM”

Akşener’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşme hakkında önceki açıklamalarını hatırlatan Dervişoğlu, Erdoğan’ın Akşener ile görüşmesini beklemediğini ancak bu duruma da şaşırmadığını, içeriğini bilmediğini, görüşme sonrası Akşener’in kendisini bilgilendirdiğini ifade etti.

Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanı, CHP lideri ile de görüşüyor. Son görüşmeden sonra da açıklama yapılmadı. Yani sorunun muhatabı elbette ben değilim” ifadelerini kullandı.

“BANA TEKLİF EDİLEMEYECEK ŞEYİN ONA DA EDİLEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜRÜM”

Dervişoğlu, siyasi kulislerde konuşulan, Akşener’e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edileceği iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Akşener, bu konularda bilgisi olmadığını, ancak kendisine teklif edilemeyeceği şeyin Akşener’e de teklif edilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

“TEK ADAMLIĞA HİZMET ETMEYECEĞİZ”

İYİ Parti’nin, AKP karşıtlığından ibaret bir parti olmadığını söyleyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak Türkiye’de olup biten sonuçlara, yapılan işlere muhalefet ettiklerini, çünkü milletin İYİ Parti’ye muhalefet görevi verdiğini söyledi. Dervişoğlu, “Biz de bu çerçevede parti politikalarını geliştireceğiz. Benim başında bulunduğum parti de tek adamlığa hizmet etmeyecek” ifadelerini kullandı.