'İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek'. Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e flaş sözler

Düzenleme: Kaynak: T 24
'İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek'. Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'e flaş sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılan görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel ile de görüştüğünü söyleyen Dervişoğlu, “İsteyen istediği ile görüşsün. İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek. Ben kurulan senaryolara karşı çıkacağımı ilan ediyorum. Ben bu potada milletin iradesini erittirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“BEKLEMİYORDUM AMA ŞAŞIRMADIM”

Akşener’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşme hakkında önceki açıklamalarını hatırlatan Dervişoğlu, Erdoğan’ın Akşener ile görüşmesini beklemediğini ancak bu duruma da şaşırmadığını, içeriğini bilmediğini, görüşme sonrası Akşener’in kendisini bilgilendirdiğini ifade etti.

musavat-dervisoglu4.jpg

Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanı, CHP lideri ile de görüşüyor. Son görüşmeden sonra da açıklama yapılmadı. Yani sorunun muhatabı elbette ben değilim” ifadelerini kullandı.

“BANA TEKLİF EDİLEMEYECEK ŞEYİN ONA DA EDİLEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜRÜM”

Dervişoğlu, siyasi kulislerde konuşulan, Akşener’e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edileceği iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Akşener, bu konularda bilgisi olmadığını, ancak kendisine teklif edilemeyeceği şeyin Akşener’e de teklif edilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

“TEK ADAMLIĞA HİZMET ETMEYECEĞİZ”

İYİ Parti’nin, AKP karşıtlığından ibaret bir parti olmadığını söyleyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak Türkiye’de olup biten sonuçlara, yapılan işlere muhalefet ettiklerini, çünkü milletin İYİ Parti’ye muhalefet görevi verdiğini söyledi. Dervişoğlu, “Biz de bu çerçevede parti politikalarını geliştireceğiz. Benim başında bulunduğum parti de tek adamlığa hizmet etmeyecek” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Hüseyin Baş'tan Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret
Hüseyin Baş'tan Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret
Müsavat Dervişoğlu Halk TV'nin konuğu oluyor
Müsavat Dervişoğlu Halk TV'nin konuğu oluyor
Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’ye geçen İYİ Partili vekillere çok sert sözler
Erdoğan’dan Müsavat Dervişoğlu sorusuna dikkat çeken yanıt
Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti hakkındaki iddialara tepki. 'Bir daha televizyonlara çıkamayacaklar'
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Daha önce 1 oy farkla almıştık ama şimdi fark atarak kazanacağız
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Daha önce 1 oy farkla almıştık ama şimdi fark atarak kazanacağız
Son Haberler
Artuklu’a 70 ton saman balyası yandı Gündem
Artuklu’a 70 ton saman balyası yandı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal değişti Spor
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal değişti
Fenerbahçe Efes'i devirdi. Şampiyonluğa 1 kaldı Spor
Fenerbahçe Efes'i devirdi. Şampiyonluğa 1 kaldı
Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri Dünya
Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteri
Milli Takım'ın rakibi Portekiz'e soğuk duş Spor
Milli Takım'ın rakibi Portekiz'e soğuk duş
Geri manevra yaparken 2 kişiyi ezdi. Mahalleli seferber oldu Yerel Haberler
Geri manevra yaparken 2 kişiyi ezdi. Mahalleli seferber oldu