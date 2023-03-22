İYİ Parti'de 18 ilde temayül yoklaması. Bütün üyeler sandık başına gidecek

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat’ın imzalarının yer aldığı resmi yazı İl Başkanlıklarına gönderildi.

Parti tarafından alınan karar kapsamında, belirlenen illerde, milletvekili adayları için milletvekili aday adaylarının gireceği bir temayül yapılacak. Temayül üze bazında gerçekleşecek.

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İYİ Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlıklarına gönderilen resmi yazıda, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatları doğrultusunda, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gösterilecek milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın bütün seçim bölgeleri ile Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin, Tokat, Trabzon ve Yozgat seçim bölgelerinde belirlenecek merkezlerde sandık kurulacak ve üyelerimizin oy kullanacağı üye tabanlı temayül yoklaması şeklinde ön seçim yapılacaktır.

Oy verme günü İl Başkanlıklarınca 1 Nisan 2023 Cumartesi veya 2 Nisan 2023 Pazar günlerinden biri tercih edilerek belirlenecektir. Belirlenen gün ve saat aralığı hem SMS ile üyelere doğrudan bildirilecek hem de sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecektir” ifadeleri yer aldı.