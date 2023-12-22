İYİ Parti'de bir ilçede 400 istifa

Yerel seçimlere herhangi bir parti ile ittifak yapmadan, tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de istifalar sürüyor.

İYİ Parti İzmir Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi olan Vefa Berk Tezsezener, dün düzenlenen İYİ Parti Didim ilçe binasındaki basın toplantısında; ilçe kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, ilçe başkanı Tolga Çetinel, ilçe gençlik kolları başkanı Onur Can Keleş, İYİ Parti Aydın il yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş’un da aralarında bulunduğu 400 üyenin partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

“TÜM YÖNETMİN İSTİFA ETTİ”

Vefa Berk Tezsezener, basın mensuplarının “Bundan sonra rotanız nedir” sorusuna “Herhangi bir rota çizmedik. Biz aldığımız her kararı istişare kültürü ile hayata geçirdik. Partimizin hiçbir kademesinde ‘ben uyguladım, oldu’ bizim teşkilatımızın içinde gerçekleşmedi. Hep istişareye önem verdik. Biz hareket edeceksek, yine buradaki arkadaşlarımız ile istişare sonucu çıkacak kararla hareket ederiz ya da partisiz muhalefete devam ederiz” cevabını verdi.

“Tüm yönetim mi istifa etti” sorusuna cevap veren Tezsezener “Tüm yönetim. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400’ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız. İYİ Parti’nin üyesi olan 400 üye ile istifa ettik” ifadelerini kullandı.