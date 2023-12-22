İYİ Parti'de bir ilçede 400 istifa

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'de bir ilçede 400 istifa
İYİ Parti’de istifalar hala sürüyor. Didim ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 400 üye İYİ Parti’den istifa etme kararı aldı.

Yerel seçimlere herhangi bir parti ile ittifak yapmadan, tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de istifalar sürüyor.

İYİ Parti İzmir Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi olan Vefa Berk Tezsezener, dün düzenlenen İYİ Parti Didim ilçe binasındaki basın toplantısında; ilçe kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, ilçe başkanı Tolga Çetinel, ilçe gençlik kolları başkanı Onur Can Keleş, İYİ Parti Aydın il yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş’un da aralarında bulunduğu 400 üyenin partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

“TÜM YÖNETMİN İSTİFA ETTİ”

Vefa Berk Tezsezener, basın mensuplarının “Bundan sonra rotanız nedir” sorusuna “Herhangi bir rota çizmedik. Biz aldığımız her kararı istişare kültürü ile hayata geçirdik. Partimizin hiçbir kademesinde ‘ben uyguladım, oldu’ bizim teşkilatımızın içinde gerçekleşmedi. Hep istişareye önem verdik. Biz hareket edeceksek, yine buradaki arkadaşlarımız ile istişare sonucu çıkacak kararla hareket ederiz ya da partisiz muhalefete devam ederiz” cevabını verdi.

“Tüm yönetim mi istifa etti” sorusuna cevap veren Tezsezener “Tüm yönetim. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400’ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız. İYİ Parti’nin üyesi olan 400 üye ile istifa ettik” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
İsrail’e domates satan Saadet Partili ilçe başkanı görevden alındı Gündem
İsrail’e domates satan Saadet Partili ilçe başkanı görevden alındı
Metro saldırganını tutuklatma gerekçesinde hukuk dersi veren kadın savcı başsavcı yapıldı Gündem
Metro saldırganını tutuklatma gerekçesinde hukuk dersi veren kadın savcı başsavcı yapıldı
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı Spor
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi Gündem
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi Dünya
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi