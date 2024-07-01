İYİ Parti'de bir istifa daha

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de 31 Mart seçimlerinden sonra başlayan istifalara bir yenisi daha eklendi.

İYİ Parti'de 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan istifa dalgası durmaksızın devam ediyor. Son olarak, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Doğukan Kozan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılışını şu sözlerle ifade etti: "Cesurlar hareketinin isimsiz kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."

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