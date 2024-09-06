İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti!

İYİ Parti TBMM 27. ve 28'inci dönem Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Öte yandan Milletvekili Ataş'ın milletvekilliğini TBMM'de 'bağımsız' olarak sürdüreceği iddia edildi. TBMM'de 'bağımsız milletvekili' sayısı 7'ye yükselirken, İYİ Parti'nin vekil sayısı 31'e yükseldi.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Bir dönem MHP’nin yönetiminde olan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı iken partisinden 2017 yılında istifa ederek, İYİ Parti'ye katılan Ataş, sonraki süreçte İYİ Parti'den Kayseri Milletvekili adayı olmuş ve seçilerek Meclis'e girmişti.

DURSUN ATAŞ KİMDİR?

Dursun Ataş, Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde 20 yıl hizmet verdikten sonra, 2007 yılında emekli oldu.

Emeklilik sonrası aile şirketinde yöneticilik yaptan Dursun Ataş, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi.

27.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletvekili adayı olmak için Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Dursun Ataş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ataş, evli ve üç çocuk babasıdır.

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